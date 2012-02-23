Двоє дорослих і дитина отруїлись чадним газом

22 лютого о 23:34 до оперативно-координаційного центру Територіального управління МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що у квартирі житлового будинку у Вінниці виявлено у непритомному стані 2 громадян 1976 та 1983 р.н. та 1 дитину 2005 р.н.

Про це повідомила прес-служба МНС.

Попередній діагноз постраждалих – «отруєння чадним газом». Стан здоров'я – важкий.

Швидка медична допомога доправила дорослих громадян до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги № 2 м. Вінниці, дитину – до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.