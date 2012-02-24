Вінницькі кіберзлочинці поцупили в київської фірми 400 тис. гривень

Працівники Відділу по боротьбі з кіберзлочинністю та злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми УМВС України у Вінницькій області затримали вінничанина, який шахрайським шляхом перевів у готівку понад 400 тисяч гривень, які належать одній з приватних фірм міста Києва.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Днями працівники вінницької міліції затримали 43-річного місцевого жителя, який у змові ще з двома чоловіками через всесвітню мережу Інтернет ошукали одну з київських приватних фірм, яка займається продажем промислових товарів. На початку вересня минулого року зловмисники офіційно зареєстрували неіснуючу фірму, на рахунок якої за допомогою Інтернет-програми електронного управління грошовими коштами перерахували понад 400 тисяч гривень.

Зловмисники здійснили несанкціонований вхід в систему Інтернет-банкінг та сформували електронне платіжне доручення на переведення грошових коштів у сумі 402 тисячі гривень на рахунок своєї фірми. Цього ж дня зловмисник, на ім’я якого була зареєстрована фірма і відкритий рахунок, отримав готівкою ці гроші в одному з вінницьких відділень банку.

Днями працівники міліції затримали зловмисника, підозрюваного у вчиненні даного злочину. У скоєному він зізнався.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи по затриманню інших учасників злочинної групи, та перевіряється їх причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.