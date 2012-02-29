Прокуратура попереджуватиме корупцію виховними заходами

Відбулося розширене засідання колегії прокуратури Вінницької області "Про стан профілактично-виховної роботи, добору, розстановки та навчання кадрів в органах прокуратури Вінницької області", яку провів прокурор області Олександр Мрихин.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Колегією відзначено, що минулого року покращилася тенденція до збереження кадрового потенціалу органів прокуратури області. Так, плинність кадрів зменшено до 6 % (10 % у 2010 р.), заміщення вакансій відбувалося, в основному, з числа випускників базових юридичних ВУЗів відповідно до вимог Положення про порядок стажування в органах прокуратури. Зменшилася чисельність працюючих зі стажем роботи до трьох років та збільшилася кількість осіб зі стажем понад десять років. Призначення працівників на посади прокурорів районної ланки та керівників структурних підрозділів здійснюється лише після вивчення їх моральних та ділових якостей, урахування рівня професійної підготовки, досвіду роботи тощо.

Відзначено також, що необхідно приділяти особливу увагу роботі, спрямованій на попередження злочинів, корупційних правопорушень та інших ганебних вчинків підлеглими працівниками. Заходами виховного впливу домагатися сумлінності, відповідальності, принциповості та неупередженості працівників прокуратури під час виконання службових обов'язків.

У засіданні колегії взяв участь і виступив заступник начальника відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупції управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України Петро Боян.