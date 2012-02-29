У травні в Хмільнику запустять молокозавод

Агропромислове науково-виробниче підприємство "Візит" (Вінницька обл.) планує у наприкінці весни ввести в експлуатацію молокозавод, розташований за вул.Червоного Козацтва у Хмільнику Вінницької області.

Про це Інтерфакс-Україна повідомив співвласник компанії Микола Юрчишин.

Потужність заводу становитиме 150-200 т. молока на добу, повідомив М.Юрчишин. Він не озвучив обсяг інвестицій у завод.

Співвласник компанії зазначив, що для забезпечення заводу сировиною компанія планує побудувати в Хмельницькій області нові ферми з вирощування корів.

- Хочемо у 2012-2013 роках побудувати нові ферми на 2 тис. голів. Першу ферму на 1 тис. голів плануємо запустити до нового року, - повідомив Микола Юрчишин.