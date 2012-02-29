Другу чергу санаторію "Радон" здадуть у 2013 році

Інвестиції в реалізацію усього санаторію "Радон", розташованого на березі річки Південний Буг у Хмільнику Вінницької області, з урахуванням вже введеної в експлуатацію першої черги, складуть близько 250 млн грн., повідомив агенції Інтерфакс-Україна

Микола Юрчишин, співвласник агропромислового науково-виробничого підприємства "Візит".

Друга черга санаторію буде представлена спальним корпусом, басейном, SPA-зоною та ін. Перша черга санаторію представлена комплексом на 137 номерів, лікувально-оздоровчим комплексом, їдальнею тощо.

Також М.Юрчишин зазначив, що компанія планує побудувати у Хмільнику на місці колишньої взуттєвої фабрики комплекс з торгового центру і житлового будинку, проект якого перебуває на стадії розробки.

- Ми хочемо побудувати у Хмільнику торговий центр з житловим будинком у 2013-2014 рр. Плануємо влітку 2012 р. приступити до будівництва на ділянці близько 1 га, - сказав співвласник компанії.

Крім того, за словами співвласника компанії, яка об'єднує ще три продуктових магазини "Візит" у Хмільнику, підприємство розглядає можливість створення мережі фірмових магазинів з продажу молочної продукції з присутністю в обласних центрах країни.