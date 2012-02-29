Росіяни повернулись до ідеї будівництва аквапарку

У Вінниці знову заговорили про перспективу реконструкції півострова “Бригантина”. Московський інвестор в черговий раз згадав про придбану на аукціоні у докризові часи вінницьку землю. Наразі він бачить тут культурно-розважальний центр з торговельною складовою, який би задовольняв запити відвідувачів віком від півтора до 65 років.

Про це повідомила газета “Вінницькі реалії”.

За інформацією видання, росіяни знову повернулися до ідеї спорудження аквапарку, від перспективи зведення якого ще рік тому категорично відмовлялися.

- Наразі розробляється лише концепція освоєння території, на якій розташовані церква та водонапірна станція, - пояснює відомий у Вінниці архітектор, голова Вінницької філії НДІ проект реконструкції Олександр Рекута. - Коли від розробок ТОВ “Бригантина-В” перейде до робіт на місцевості, знову ж, ніхто не знає.

За словами Олександра Рекути, на проектування такого об'єкта потрібно не менше двох років. У будь-якому випадку, цим займуться кілька організацій. Причина — у багатофункціональності запланованого центру родинного дозвілля і необхідності реконструкції рекреаційної 6-гектарної зони.

Окрім іншого, забудовнику доведеться займатися очищенням річки Тяжилівки, укріпленням берегів з трьох боків, прокладанням комунікацій, будівництвом газорозподільного пункту і трансформаторної підстанції.