Вінничани демонструють зростання громадської активності

Кількість легалізованих об’єднань громадян Вінниччини, зареєстрованих органами виконавчої влади області та підрозділами Міністерства юстиції України, збільшилась у порівнянні з минулим роком на 7% і становила на початок року майже 16 тисяч.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Серед об’єднань громадян 84% (13430) – осередки політичних партій, 16% (2557) – громадські організації.

Крім того, в області зареєстровано 236 благодійних громадських організацій (об’єднання, фонди тощо) і 4,9 тис. профспілкових.

Найбільше зросла кількість осередків політичних партій (3,6% – 5,9%) у Вінницькому, Іллінецькому, Хмільницькому, Козятинському, Тиврівському та Томашпільському районах. Ріст або уповільнення зростання кількості зареєстрованих осередків політичних партій прямо залежить від ролі, відведеної їм Законом України “Про вибори народних депутатів України”.

Дещо більшими темпами (майже на 13%) у порівнянні з минулим роком зросла кількість громадських організацій. Найбільший ріст громадських організацій спостерігався в Оратівському, Шаргородському, Тиврівському, Тростянецькому, Гайсинському, Козятинському, Погребищенському та Тульчинському районах (25% – 62%).

У структурі громадських організацій за спрямуванням та видами діяльності у 2011р. кожна шоста – оздоровча та фізкультурно-спортивна, кожна восьма – професійної спрямованості, кожна дев’ята – об’єднання ветеранів та інвалідів, кожна одинадцята – молодіжна організація.

На Вінниччині діє 105 (4%) – організацій національних та дружніх зв’язків, 102 (4%) – освітніх, культурно-виховних, 78 (3%) – об’єднань охорони природи (екологічних), 60 (2%) жіночих організацій, 51 (2%) – дитячих організацій, 40 (2%) – науково-технічних товариств, творчих об’єднань, 35 (1%) – об’єднань по захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС. Серед інших громадських організацій (813) – правозахисні, бізнес-асоціації тощо.

Найбільше зареєстровано об’єднань в обласному центрі. На початок року виконкомом Вінницької міської Ради зареєстровано 480 громадських організацій. Головним управлінням юстиції зареєстровано 1053 об’єднання, з них 180 осередків політичних партій та 873 громадські організації. Міським управлінням юстиції зареєстровано 1166 осередків політичних партій.