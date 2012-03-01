Середня зарплата на Вінничччині вдвічі перевищила "мінімалку"

Кількість найманих працівників на підприємствах, в установах та організаціях області у січні 2012р. склала 303,4 тис.осіб. Середній розмір їхньої заробітної плати становив 2144 грн., який у 2,0 раза перевищив рівень законодавчо встановлених державних соціальних стандартів, що діяли у січні: розмір мінімальної заробітної плати, який дорівнював прожитковому мінімуму для працездатної особи (1073 грн.).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Зменшення рівня заробітної плати у січні 2012р. порівняно з груднем 2011р. відбулося в усіх видах економічної діяльності від 2,2% у освіті до 32,1% у рибальстві, рибництві.

Найвищий рівень середньої заробітної плати залишається у працівників фінансових установ, розмір оплати праці яких у січні перевищив середній розмір по економіці області в 1,7 раза. Серед промислових видів діяльності найвищі нарахування зафіксовано на підприємствах хімічного виробництва та на підприємствах по виробництву і розподіленню електроенергії, газу і води, де розмір заробітної плати перевищив середній показник по області в 1,4 та 1,6 раза, відповідно. Разом з тим, найменш оплачуваними у січні були працівники зайняті у рибальстві та рибництві і у діяльності готелів та ресторанів, розмір нарахованої заробітної плати яких не перевищив 58% середнього по економіці області рівня.

Серед регіонів країни за рівнем оплати праці у січні 2012р. Вінниччина посідала 19 місце. Серед 8 областей, у працівників яких нарахована заробітна плата була нижче, ніж у Вінницькій, з найнижчою заробітною платою (1941 грн.) виділяється Тернопільська область. Водночас, найвищий рівень (3151 грн.) заробітної плати був у працівників Донецької області, який на 15,7% вище середнього показника по Україні та в 1,5 раза перевищував показник Вінницької області.