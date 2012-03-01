У Вінниці здійснено реконструкцію хокейно-атлетичного стадіону
12:38, 01 березня 2012Вінниця
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Розпочату роботу продовжать в 2012 році
Як відомо, 2012 рік визначений Президентом України роком спорту і здорового способу життя.
Протягом 2011 року у Вінницькій області відремонтовано та впорядковано понад 3 тисячі об’єктів спортивної інфраструктури у сільській місцевості, реконструйовано понад 40 спортмайданчиків та спортзалів.
Як повідомляв під час підсумкової наради за 2011 рік голова Вінницької ОДА Микола Джига, в області збудовано 5 майданчиків та стадіонів із сучасним штучним покриттям, а також 15 майданчиків з тренажерним обладнанням.
Цю роботу планується продовжити в 2012 році, зокрема акцент робитиметься на пришкільну інфраструктуру.
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