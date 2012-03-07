Вінниччина друга за індексом виробництва промислової продукції

За підсумком січня 2012 року рівень виробництва промислового сектора Вінницької області перевищив минулорічні показники на 13,2% (проти 10,4% у січні 2011 року). По Україні індекс за звітний період складає 102,0%.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 2 місце.

Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості як (добувна – 115,3%, харчова – 102,3%, легка – 101,6%, хімічна і нафтохімічна – 124,2%, металообробка – 109,7%, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 133,0%).

Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня 2011 року підприємства деревообробної (90,4%), видавничої (93,6%), машинобудування (75,3%) галузей та виробництва будівельних матеріалів (87,7%).

У добувній промисловості обсяги виробництва перевищили рівень січня минулого року на 15,3%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв збільшення обсягів продукції проти січня 2011р. становило 2,3%.

На підприємствах легкої промисловості обсяги виробництва продукції перевищили рівень січня 2011р. на 1,6%.

На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з неї випуск продукції проти січня 2011р. зменшився на 9,6%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва продукції збільшились проти січня 2011р. на 24,2%.

На підприємствах з виробництва будівельної продукції скорочено рівень січня 2011року на 12,3%.

Обсяги продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів проти січня 2011р. збільшились на 9,7%.

На підприємствах машинобудівної галузі в порівнянні з минулорічним січнем обсяги виробництва продукції зменшились на 24,7%.

На підприємствах з виробництва електроенергії обсяги продукції зросли проти січня 2011р. на 33,0%.

За звітний місяць вироблено 413 млн.кВт.год електроенергії, що на 32,4% або 101млн.кВт.год більше рівня відповідного місяця попереднього року.

За 2011р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17741,0млн.грн., що на 16,2% більше, ніж у 2011 році.