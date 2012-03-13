Оренда орних земель резервного фонду подорожчала в 1.5 раза

На території Вінницької області сформовано 141 тис. га орних земель резервного фонду. З них використовується майже 123.1 тис. га, в тому числі 78.8 тис. га — на умовах постійного та тимчасового користування.

Про це повідомив начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник.

На умовах оренди землі резервного фонду області у 2011 році використовувались на площі 44.3 тис. гектарів. Середній розмір орендної плати склав 281.5 гнр/га, що у 21.3 рази більше від земельного податку.

У 2010 році середній розмір орендної плати становив 192.4 грн/га. Тобто, порівняно з 2010 роком у 2011-му середній розмір орендної плати за оренду орних земель резервного фонду збільшився в 1.5 рази.