Громадянин Росії приїхав до родичів і загинув

3 березня о 19.45 на автошляху Біла Церква-Тетіїв –Липовець-Гуменне біля смт. Оратів водій автомобіля «Фіат- Скудо», 37-річний мешканець Оратівського району, допустив наїзд на невідомого пішохода, який від отриманих травм на місці пригоди загинув.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Працівники міліції встановили особу загиблого, 36-річного жителя Росії , який приїхав до своїх родичів у с. Лопатинка.

За даним фактом порушено кримінальну справу відповідно до ч.2.ст.286 Кримінального кодексу України. (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель потерпілого).

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

В рамках розслідування кримінальної справи призначено ряд експертиз для з’ясування причин ДТП.