Вже можна збирати друзів на екскурсію до фонтану «Рошен»

Вінницький фонтан «Рошен» урочисто відкриє цьогорічний сезон 22 квітня – у наступну після Великодня неділю.

Про це з посиланням на прес-службу Фонду Петра Порошенка повідомив портал «Вінниця ОК».

Наразі вже відбувається тестування водограю, налагодження його систем після «зимової сплячки».

Нагадаємо, як повідомляли представники Фону Петра Порошенка та міські посадовці, цієї весни має бути вирішене питання громадських туалетів на набережній.

А влітку тут може з’явитися wi-fi-зона.