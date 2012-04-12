"ОКС" громить всіх у чемпіонаті України

У Вінниці, на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку, пройшли ігри 4-го туру чемпіонату України з хокею на траві серед чоловічих команд.

Трійка лідерів зараз між собою не зустрічалася. Кожна з цим команд перемогла у всіх матчах туру.

Лідерство продовжує зберігати вінницька «Олімпія-Колос-Секвоя» («ОКС») – 64 очки (16 перемог у 16 зіграних матчах). На другому місці «Динамо-ШВСМ» (Вінниця) – 52 очки, на третьому збірна Черкаської області – 50 очок. Загалом у чемпіонаті грає 8 команд. Наступний тур відбудеться з 10 по 15 травня. Усього їх буде 7.

У міжсезонняі «ОКС» втратила 5 провідних виконавців, які перейшли до клубів Італії та Білорусі. Але, як і раніше, ця вінницька команда продовжує трощити усіх опонентів в Україні.

– Наразі відчувається розрив у класі між «ОКС» та іншими колективами, – сказав головний тренер «ОКС» і національної збірної України Павло Мазур. – Тому навіть втрату кількох гравців складно помітити. А ось клас інших команд вирівнявся. І складно передбачити, хто переможе у поєдинках між командами Кривого Рогу, Бердичева, Чернівців (вони підсилились кількома вихованцями вінницького хокею) і вінницького «Динамо-ШВСМ». Тому у цьому чемпіонаті інтриги вистачає. Вочевидь слабкіше за інших лише юнацька вінницька СДЮШОР «Олімпія», у якій грають юнаки не старше 16 років.