Хату на Прикарпатті продають за $6500: ціна розсмішила мережу

Нерухомість розташована в селі Жабокруки, приблизно за 40 кілометрів від Івано-Франківська.

В Івано-Франківській області виставили на продаж старий сільський будинок за 6,5 тисячі доларів - до помешкання підведені газ та електрика, а разом із ним покупець отримає земельну ділянку з господарськими спорудами. Однак, як пише "Фокус", ціна пропозиції викликала скептичну реакцію користувачів мережі.

Нерухомість розташована в селі Жабокруки, приблизно за 40 кілометрів від Івано-Франківська. Площа будинку становить 52 квадратні метри. Як зазначається у відеоогляді оголошення, оселя перебуває у житловому стані, хоча потребує уваги нових власників.

До будинку підведені електрика та газ. Опалення пічне, а воду беруть із криниці.

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Разом із нерухомістю продають земельну ділянку площею 9,3 сотки. На території також є літня кухня та кілька господарських споруд.

Продавець характеризує Жабокруки як невелике й тихе село, віддалене від міської метушні, та називає його справжнім раєм для інтровертів.

Втім, запропонована ціна не переконала користувачів мережі. У коментарях під відео багато хто засумнівався, що будинок справді коштує 6500 доларів.

Деякі коментатори зазначили, що кілька років тому подібну нерухомість можна було придбати значно дешевше. Інші звернули увагу на стан будівлі та припустили, що вона потребує серйозного ремонту.

Серед реакцій були й такі: "Ні, не коштує. Це не будинок, це хата, яка руйнується", "Будинок непоганий, але не за ці кошти", "Все в плісняві, напевно". Один із користувачів узагалі припустив, що така ціна могла б бути виправданою лише у гривнях.

Інший коментатор коротко підсумував свої враження фразою: "Давно так не сміявся".

Хата в селі - цікаві новини

Нагадаємо, подружжя з Київщини придбали стару сільську хату за $4 тисячі та за кілька років масштабного ремонту занедбаний будинок перетворився на затишну оселю з доглянутим подвір’ям, басейном, газоном і квітами. Будинок розташований у мальовничому куточку у Київській області. Спочатку подружжя хотіло використовувати його як дачу, але потім дуже полюбили це місце та вирішили перебратися сюди на постійне проживання.

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