В обласному «опті» переважають непродовольчі товари

В оптовому товарообороті Вінницької області за 2011 рік переважала торгівля товарами непродовольчої групи.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Їх реалізовано на суму 5209,3 млн. грн.

Питома вага непродовольчої групи в оптовому товарообороті становила 67,3%, що на 5,1% більше минулого року.

Найбільше за даний період було реалізовано виробів спортивних – 689,2 млн. грн. (13,2%); газойлів (палива дизельного) – 477,9 млн. грн. (9,2%); засобів парфумерних та косметичних – 324,2 млн. грн. (6,2%); культур зернових – 274,3 млн. грн. (5,3%); препаратів фармацевтичних – 202,0 млн. грн. (3,9%); холодильників та камер морозильних побутових – 173,9 млн. грн. (3,3%); бензину – 171,4 млн. грн. (3,3%); портландцементу, цементу глиноземного – 144,1 млн. грн. (2,8%); гліцерину, мила та засобів миючих – 138,1 млн. грн. (2,7%); соняшнику, ріпаку, кунжуту – 115,9 млн. грн. (2,2%).