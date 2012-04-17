Католики святкували тиждень Милосердя

Свято Божого Милосердя відзначається другої Великодньої неділі, тобто наступної неділі після Пасхи. Його встановив блаженний Папа Йоан Павло ІІ в день канонізації Сестри Фаустини, 30 квітня 2000 року.

На престольне свято до вінницького санктуарію Божого Милосердя прибули католики з Вінниці та навколишніх сіл, щоб прославити Милосердного Бога.

В адорації перед Пресвятими Дарами, під час Служби Божої та у процесії вулицями міста вірні дякували Милосердному Ісусу і просили у нього потрібних благодатей.

«Бог - це моя єдина надія, тільки на Нього я покладаюся усе своє життя, відколи себе свідомо пам’ятаю. Свято Божого Милосердя завжди підтримує мене духовно, - розповіла CREDO парафіянка Антоніна Антонюк.

В урочистості взяли участь представники Польського консульства, зокрема Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек.

Урочисту Службу Божу відправив Генеральний Вікарій Києво-Житомирської дієцезії єпископ Станіслав Широкорадюк, який приїхав на свято з Києва.

Під час проповіді єпископ говорив про безмежне Боже милосердя, яке нам, людям, часто важко зрозуміти. Владика закликав вірних покладатися на милосердного Бога, довіряти Йому всі свої справи та молитися за себе і за ближніх.

Урочистість завершилась процесією з Пресвятими Дарами до хреста, який стоїть на перехресті, неподалік санктуарію.

«Сьогодні, коли наші брати-православні та греко-католики святкують Воскресіння Господнє, ми пройдемо процесією з Ісусом у Пресвятому Таїнстві та хоча би невеличкій частині мешканців нашого міста проголосимо, що Христос Воскрес», - сказав настоятель санктуарію о. Казимир Дудек.

Санктуарій Божого Милосердя є одним із трьох святилищ Кам’янець-Подільської дієцезії РКЦ.