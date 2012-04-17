Жінка загинула на Великдень

Святкування Великодня у Вінниці та Вінницькій області пройшло без порушень громадського порядку. Про це повідомили в Управлінні громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області. Упродовж минулої доби до УМВС надійшло 7 заяв про злочини. 2 злочина розкрили по "гарячих слідах".

На залізничній станції «Козятин» стався нещасний випадок, який призвів до загибелі молодої жінки. Близько 21 години 25 – річна місцева жителька, перетинаючи залізничну колію у встановленому місці, потрапили під потяг «Київ - Одеса».

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Потерпілу доставили у лікарню, де під час надання допомоги вона померла. За попередніми даними розслідування, це сталося через власну необережність.