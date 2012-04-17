Дідуся вбила "Шкода"

Вчора в селі Носиківка Шаргородського сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали двоє літніх людей. Один з потерпілих загинув на місці пригоди.

Аварія трапилась приблизно о 12.30 годині. 28-річний водій автомобіля «Skoda Octavia», житель м. Шаргород, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21011», за кермом якого знаходився 75-річний пенсіонер, житель м. Жмеринка.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП водій «копійки» від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди , а його 67-річна пасажирка з закритою черепно-мозковою травмою госпіталізована до лікарні.

За фактом скоєння ДТП порушена кримінальна справа за ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Проводиться перевірка.