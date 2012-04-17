«Ниву» декласували у день народження

Після виїзної перемоги над ФК “Одеса” (1:0) уболівальники “Ниви” сподівались, що вінницька команда вдома зможе дати бій і потужному запорізькому “Металургу”, який минулого сезону виступав у Прем’єр-лізі, а нині посідає другу сходинку у першій лізі і бореться за повернення до еліти.

Утім, дива не сталося. 16 квітня, у день 54-річчя вінницької команди майстрів, гості повністю декласували вінничан. Вже на 12-й хвилині запоріжці вели з рахунком 2:0. Після розіграшів кутових відзначились Олексій Бєлік і Матеуш. Окрім того, гості кілька разів могли відзначитись після виходів віч-на-віч з воротарем. Вони домінували на всіх ділянках поля, і це справляло гнітюче враження на місцевих уболівальників. Лідером запорізької команди був екс-гравець збірної України і “Шахтаря” Олексій Бєлік, який грав на вістрі атак.

На 40-й хвилині запоріжці забили третій м’яч – з близької відстані відзначився Пісоцький. Гол престижу вінничани провели на 50-й хвилині – після невпевненої гри голкіпера гостей шкіряну кулю добив Вадим Волошинский. Утім, вже на 64-й хвилині Іван Матяш остаточно поховав сподівання господарів на успішний результат, з близької відстані замкнувши відмінну комбінацію. З рахунком 1:4 матч і завершився.

Наступний поєдинок “Нива” проведе 21-го квітня у гостях з “Буковиною” (Чернівці).

– Будемо намагатися взяти у Чернівцях хоча б очко, – сказав на прес-конференції в.о. головного тренера “Ниви” Олег Шумовицький. – Взагалі треба набирати очки там, де це реально. З “Металургом” складно було розраховувати на успіх, адже один гравець цієї команди отримує більшу зарплатню, ніж всі “нивівці”. У цьому матчі ми не могли стримувати атакувальний тиск технічних гостей.