Європейський кар’єр у Вінницькій області завершив рік зі збитками

Жежелівський кар’єр 2011 рік завершив з 1,2 млн грн. збитків проти 0,22 млн грн. прибутків у 2010 році.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, обнародуваному на сайті Нацкоміссії з коштовних паперів і фондового ринку.

У 2011 році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 33,55%, або на 2,717 млн грн., в порівнянні з 2010 роком - до 10,816 млн грн.

Валовий прибуток збільшився на 27,57%, або на 2,636 млн грн., - до 12,198 млн грн. Товариством в 2011 році укладено 55 договорів на суму 10,5 млн грн. з терміном виконання в 2012 році. Після виконання договорів планується здобуття прибули у розмірі 680 тис. грн.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Жежелівський кар’єр» спочатку було державним підприємством і відносилося до тресту «Вінницянерудпром». Основними видами продукції є: плита гранітна і вироби з каменю, щебінь, камінь побутовий Жежелівський кар’єр 2010 рік завершив з 0,22 млн грн. прибутків проти 2,7 млн грн. збитків в 2009 році. У 2010 році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 22,38%, або на 1,481 млн грн., в порівнянні з 2009 роком - до 8,099 млн грн. 90,73% акцій підприємства належить компанії Європейське товариство «Штрабаг СЕ» (Австрія).