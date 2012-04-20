В АртШику замайорить філософія червоного

З 24 квітня по 28 квітня в галереї сучасного мистецтва «Арт-Шик» відбудеться проект «Ре візія. Моє життя в червоному». Філософія кольору об'єднає різні жанри мистецтва - музику, живопис, скульптуру.

Кольори завжди оточували людину і впливали на неї. Сотні поколінь філософів намагалися розгадати таємницю глибинного впливу кольору на людський мікрокосмос. Символічне значення кольору складалося у різних народів протягом століть.

Проект пропонує переглянути свої погляди на червоний колір в різних сферах нашого життя.

Складові проекту:

Проект «Левітація» Віктора Сидоренка

Віктор Сидоренко - живописець, педагог, академік і віце-президент Національної академії мистецтв України, народний художник України, кандидат мистецтвознавства, професор живопису.

В творчості Віктора Сидоренка головною темою є ідентифікація особистості в посттоталітарному і сучасному суспільстві. Картини художника діють на глядача в широкому діапазоні - від живопису до скульптури.

В проекті «Левітація» насичений червоний колір простору з масштабними живописними площинами і фігурами створюють оптичну гру, в якій всі об'єкти інсталяції наче завмирають у просторі. Стираючи межу між глядачем і картиною, художник створює умови для переходу в інший вимір, де втрачають сенс фізичні орієнтири. Чоловічі фігури в повітрі заставляють втратити орієнтири та дають можливість відчути фантастичну легкість, яку дає політ - левітацію.

Концертна програма квартету "Fagotissimo" - «VIVA Tango»

Не існує одностайної теорії походження танцю, але більшість дослідників погоджуються, що танець виник внаслідок злиття різноманітних стилів, завезених іммігрантами із Європи до Буенос-Айресу, та африканських танцювальних мотивів. Вперше слово «танго» щодо танцю почали вживати десь у 90-х роках ХІХ століття.

У Європі танго вперше починає з'являтись на початку ХХ століття. Париж був першим містом, де танець набув значної популярності на початку 1910-х років. Пізніше він підкорив Лондон та Берлін. До 1913 року він досяг Нью Йорка та Фінляндії.

З 1935 року під впливом Juan D'Arienzo воно набуває нового розквіту. Період до 1955 року вважається Золотою Добою для танго. Ренесанс танго відбувся 1983 року. Цього року у Парижі відбулося відкриття шоу Tango Argentino під керівництвом Claudio Segovia та Hector Orezzoli, що стало своєрідною революцією. Інструментальне танго знайшло своє відображення в творчості короля танго -Астора Пьяццолло та багато інших менш відомих композиторів творили в цьому жанрі.

Музику танго виконує квартет "Fagotissimo" Квартет був створений у 2010 році (м.Львів) та брав участь в різноманітних Всеукраїнських конкурсах та проектах.

Ensemble Nostri Temporis з проектом «Музика, яку можна побачити»

Ансамбль створено у 2007 році в Києві композиторами і виконавцями Максимом Коломійцем та Олексієм Шмураком. Колектив є відкритий до співпраці з представниками інших сфер мистецтва і мистецькими організаціями, та ініціює синтетичні проекти, у яких нова академічна музика поєднується з різними художніми, драматичними, поетичними формами.

Ensemble Nostri Temporis у своєму виступі представить палітру найновіших тенденцій сучасної української і російської музики. Європейська винахідливість поєднується зі східнослов'яньскою чуттєвістю. У своїх творах молоді композитори демонструють неабияку майстерність у володінні сучасними виконавськими можливостями різних інструментів. Концерт супроводжуватиметься цікавими розповідями про розширені прийоми гри на класичних інструментах та про сучасну музичну естетику.

Майстер-клас з мистецького ресайклінгу "second life"

Перетворення побутових речей, що віджили свій вік, в мистецькі об`єкти засобом творчого втручання.