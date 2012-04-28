На Вінниччині цьогоріч відбудеться сім автозмагань

Вчора, 27 квітня, біля ТРК «Магіцентр» пройшла яскрава виставка автомобілів, які цього сезону змагатимуться у Вінниці на турнірах з дріфтингу (контрольований занос) та драгрейсингу (швидкісні перегони на дистанцію 402 метри). На ній представили свої спортивні кари вінничани і пілоти з інших регіонів.

На прес-конференції організатори розповіли про особливості автомобільного спортивного сезону, який стартує 20 травня першим етапом Гран-Прі Вінниці на Кубок міського голови Володимира Гройсмана.

Президент Вінницької обласної федерації драгрейсинга і дріфта Андрій Андрій Гальчинський особливу увагу приділив безпеці пілотів та глядачів під час змагань, які проходитимуть на аеродромі Калинівки.

Вперше біля траси облаштують місця з сидіннями. За квиток на таке VIP-місце доведеться викласти 150 гривень (звичайний коштує 60 гривень, студентський - 30). Щоправда, усіх бажаючих безкоштовно довезуть маршрутками від зупинки «Водоканал» до місця змагань, а також повернуть назад. Маршрутні таксі 20 травня курсуватимуть з 10.30 до пізнього вечора.

За словами Андрія Гальчинського, планується, що на перший етап Гран Прі Вінниці завітають 3–5 тисяч глядачів. Вони спостерігатимуть за змаганнями 18–20 пілотів. Серед них будуть і гості з інших регіонів та країн Європи. Також Андрій Гальчинський звернув увагу, що протягом цього року у Вінниці відбудеться 7 відкритих автозмагань, родзинкою серед яких буде Кубок України з мотоциклетного драгрейсингу (2 квітня), що пройде вперше в нашій країні.