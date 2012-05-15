Метеорологи радять запасатися парасольками

З 16 травня на всій території України буде дощова погода, місцями з градом та шквалистим вітром.

Про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.



Він пояснив, що протягом тижня погодні умови будуть суттєво відрізнятися. На початку - буде без опадів, з помірним температурним режимом, а від середи слід чекати погіршення погодних умов.

«Це пов’язано із переміщенням на Західну частину України активного циклонічного вихору, який прийде з Балканського півострову. Найбільша кількість опадів очікується в Карпатському регіоні - 40-80 мм. Як наслідок, тут можливі дощові паводки на карпатських річках: басейнів річок Дністер та Тиса».



Надалі, за словами М.Кульбіди, в Україні переважатиме циклонічний характер погоди, пов’язаний з випадінням дощів. Температура повітря зросте і максимально становитиме вдень +20-25 °С, вночі-+10-15°С.



«У другій половині травня дощитиме, за виключенням окремих днів. Для розвитку сільгоспкультур ці умови будуть сприятливими», - зазначив М.Кульбіда.

