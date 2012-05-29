Негламурне самогубство за допомогою гербіциду

27 травня о 18:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №12 від чергового Могилів-Подільського МТМО, надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення МТМО каретою швидкої допомоги був доставлений житель села Немія, 1955 року народження.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, чоловік вчинив спробу самогубства шляхом вживання препарату «раундап» (засіб для знищення бур’янів).

Потерпілий госпіталізований в реанімаційне відділення, стан середньої важкості.

Причина скоєння суїциду встановлюється.

