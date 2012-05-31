Понадіявшись на водія -"джентльмена" скутеристка загинула

Останній розворот

29 травня о 15.40 годині на автодорозі Джулинка-Гайворон біля с. Ставки у Бершадському районі водій мопеда, 53-річна жителька м. Гайворон Кіровоградської області, здійснюючи розворот з правої обочини дороги, допустила зіткнення з автомобілем «Ford» Про це повідомиа СЗГ УМВС у Вінницькій області. Автомобіль рухався в попутному напрямку під керуванням 42-річного жителя Гайворонського району Кіровоградської області. Внаслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці пригоди. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter