На Вінниччині два села можна "викреслити"

Чисельність наявного населення Вінницької області станом на 1 травня 2012 року становила 1631,9 тис. осіб. Із загальної кількості жителів 816,2 тис. осіб проживало у міських поселеннях, 815,7 тис. осіб – у сільській місцевості.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Упродовж січня–квітня 2012 року чисельність наявного населення скоротилась на 2,3 тис. осіб.

Основним чинником, який мав вплив на формування чисельності населення області було його природне скорочення.

Кількість померлих в області у січні–квітні 2012 році перевищила кількість народжених на 2929 осіб, у тому числі в міських поселеннях на 92 особи, у сільській місцевості на 2837 осіб.

Водночас в області було зареєстровано міграційний приріст населення, кількість прибулих в область перевищила кількість вибулих на 671 особу, це сталося за рахунок міграційного приросту населення у міській місцевості – 483 особи та у сільській місцевості – 188 осіб.