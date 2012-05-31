На вінничан почали кидатися гадюки
12:24, 31 травня 2012Вінниця
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Вчора, 30 травня у Томашпільську районну лікарню було доставлено 51-річного жителя села Стіна.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, коли чоловік на власному городі складав сіно, його у ліву руку вкусила гадюка.
Наразі потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан його здоров’я медики кваліфікують як задовільний.
Цьогоріч це перший випадок нападу змій на людину в області.
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