На вінничан почали кидатися гадюки

Вчора, 30 травня у Томашпільську районну лікарню було доставлено 51-річного жителя села Стіна.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, коли чоловік на власному городі складав сіно, його у ліву руку вкусила гадюка.

Наразі потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан його здоров’я медики кваліфікують як задовільний.

Цьогоріч це перший випадок нападу змій на людину в області.