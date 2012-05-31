У Чернівецькому районі холодильник убив людину

31 травня о 05:30 від чергового лікаря швидкої допомоги смт. Чернівці надійшло повідомлення про те що, до них поступив місцевий житель 1960 року народження.

За попередніми даними, чоловік отримав смертельний удар струму.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області, чоловік, перебуваючи на власній присадибній ділянці, взявся за ручку ввімкненого в електромережу холодильника.

Обставини події з’ясовуються.