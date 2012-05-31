Заступник губернатора йде в парламент

Перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан підтвердив свій намір балотуватися по 15 виборчому округу до Верховної Ради.

Про це він повідомив під час прес-конференції.

За його словами, вже у серпні він візьме для агітації відпустку, з якої у коридори вінницької влади може й не повернутися.

Нагадаємо, що виборчий округ №15 включає в себе Мурованокуриловецький, Томашпільский, Тульчинський, Чернівецький, Шаргородський райони.

Ймовірними конкурентами представнику Партії регіонів Івану Мовчану на цьому окрузі можуть бути соціаліст Микола Мельник, прізвище якого після довго затишшя почало з’являтися на сторінка регіональної преси.

Окрім цього, свого кандидата готує і об’єднана опозиція. Голова БЮТ у Вінницькій області Людмила Щербаківська відмовилася поки що називати його прізвище.