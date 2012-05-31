Вінниця запускатиме мильні бульбашки

1 червня о 18 год уцентрі міста Вінниці пройде свято мильних бульбашок. Приносьте свої бульбашки та випускайте їх на зустріч весняному настрою! Беремо з собою: дітей, друзів, та мильні бульбашки, і разом сворюємо це свято!

- Давайте прикрасимо наше улюблене місто величезною кількістю мильних бульбашок! Подаруємо прекрасний настрій собі і оточуючим, порадуємо діток, адже в першу чергу, це їхнє свято! - закликають організатори акції. - Для того що б свято було ще більш насиченим враженнями, хорошими спогадами і яскравими фотографіями запропоновано вбратись у піжами, або просто яскравий одяг, брати баночку бульбашок, друзів і звичайно ж хороший настрій!

В перший день літа шість міст - Київ, Львів, Донецьк, Одеса, Житомир, Харків - одночасно будуть пускати мильні бульбашки, даруючи усмішки та гарний настрій дітям, собі і випадковим перехожим. Сьоме місто, що приєднується до цієї акції - Вінниця!

Збір учасників акції проходитиме біля арки в Центральний парк, потім піший хід через Фонтанну площу, Літній театр, закінчуватиметься захід біля вежі на Козицького.