Вінничани – лідери в розрахунках за комунальні послуги
15:47, 31 травня 2012Вінниця
0 0
Українці розрахувались на 94,6%
Жителі України в січні-квітні 2012 року сплатили за житлово – комунальні послуги (ЖКП) 16,4 млрд грн, що становить 94,6% від нарахованих за цей період сум.
Про це повідомили в Державній службі статистики України.
Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП-у Закарпатській, Вінницькій і Сумській областях (108,6-100,6%), найнижчий - у Криму, Дніпропетровській області і Севастополі (88,7-91,2%).
Середні нарахування за житлово – комунальні послуги на одного власника особового рахунку в квітні ц.р. зменшилася на 4,9% порівняно з квітнем 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) склали 324,1 грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter