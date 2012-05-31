Вінничани – лідери в розрахунках за комунальні послуги

Жителі України в січні-квітні 2012 року сплатили за житлово – комунальні послуги (ЖКП) 16,4 млрд грн, що становить 94,6% від нарахованих за цей період сум.

Про це повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП-у Закарпатській, Вінницькій і Сумській областях (108,6-100,6%), найнижчий - у Криму, Дніпропетровській області і Севастополі (88,7-91,2%).

Середні нарахування за житлово – комунальні послуги на одного власника особового рахунку в квітні ц.р. зменшилася на 4,9% порівняно з квітнем 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) склали 324,1 грн.