Неповнолітні менше чинять злочинів

11:49, 01 червня 2012
Вінниця
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Але рівень високий

У Вінниці кількість злочинів, скоєних неповнолітніми.

Про це повідомила начальник служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмила Шафранська.

Так, у 2009 році  загальна кількість злочинів, скоєних неповнолітніми на території м. Вінниці, становила  146 (всього у даних злочинах брало участь 111 дітей).

У 2010 році неповнолітніми скоєно  144 злочини (брало участь 88 дітей).

Зниження загальної кількості злочинів становить 1,4 %, учасників  -  20,8 %. У 2011 році  -  123 злочини (51 дитина). Зниження загальної кількості злочинів становить 14,6 %, діте-учасників  скоєння злочинів -  42,0 %.

Відтак, міська влада констатує сталу тенденцію до зниження рівня злочинності  серед неповнолітніх міста Вінниці.

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