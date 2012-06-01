Неповнолітні менше чинять злочинів

У Вінниці кількість злочинів, скоєних неповнолітніми.

Про це повідомила начальник служби у справах дітей Вінницької міської ради Людмила Шафранська.

Так, у 2009 році загальна кількість злочинів, скоєних неповнолітніми на території м. Вінниці, становила 146 (всього у даних злочинах брало участь 111 дітей).

У 2010 році неповнолітніми скоєно 144 злочини (брало участь 88 дітей).

Зниження загальної кількості злочинів становить 1,4 %, учасників - 20,8 %. У 2011 році - 123 злочини (51 дитина). Зниження загальної кількості злочинів становить 14,6 %, діте-учасників скоєння злочинів - 42,0 %.

Відтак, міська влада констатує сталу тенденцію до зниження рівня злочинності серед неповнолітніх міста Вінниці.