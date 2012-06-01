Наші міліціонери охоронятимуть вболівальників на фонтані

Напередодні Чемпіонату Євро-2012 правоохоронці з 9 районів області отримали відряження у Вінницю, де нестимуть службу. Під час Євро місто будуть охороняти 320 міліціонерів на добу. Серед них працівники обласного апарату, патрульно-постової служби та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України. Про це повідомив Володимир Лисий, начальник управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області.

- У нас є інформація, що між матчами вболівальники захочуть подивитися наш фонтан, - сказав Володимир Лисий. - Тому ми зібрали кращих працівників мілціії з районів області, щоб нести цілодобове чергування на території міста. Для усіх співробітників викладачі ангілйсьої мови проводили навчання впродовж трьох місяців,

На час проведення Чемпіонату міліцейські підрозділи переведені на посилений варіант несення служби.