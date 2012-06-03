Можна побачити "Гикавку"

Книгарня «Є» у Вінниці запрошує на перегляд фільму «Гикавка», який відбудеться 4 червня о 18:00.

Усім любителям справжнього кіномистецтва пропонуємо переглянути фільм угорського режисера Дєрдя Палфі «Гикавка», який отримав премію європейської кіноакадемії «Фелікс» як «Європейське відкриття» 2002 року та численні нагороди на міжнародних кінофестивалях у Гонконзі, Сан-Себастьяні, Брюсселі, Парижі та Києві.

Маленьке селище в Угорщині – дідусь з гикавками, пастушка та її вівця, стара жінка, якісь народні піснярі на весіллі... Пасторальне життя тече занадто спокійно… Але десь там очікує зловісна, загадкова, поки ледве відчутна історія, у якій замішане вбивство…

До художнього фільму режисер застосував технологію, вже відпрацьовану в новому науково-популярному кіно – коли натурні зйомки не відрізнити від постановочних. Камері однаково доступні і хід крота під землею, і купчення бджіл у вулику, і проростання квітів із землі.

Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.