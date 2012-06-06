Вінничанка найкраще у світі станцювала танець живота

Вінничанка Ірина Борзова перемогла на Чемпіонаті світу з Bally Dance, який проходив у Великобританії, повідомляє сайт zotov-news.

- Я виступала у парі та окремо. І на двох з партнеркою ми привезли з чемпіонату п'ять кубків. Нас сприйняли як справжніх зірок. Не дивно, адже ми забрали у них все золото, - сміється Ірина Борзова.

Десятий танцювальний чемпіонат світу тривав п'ять днів в місті Істборн, що в Суссексі.

Майже 1700 глядачів насолоджувались виступами кращих бальників, хіп-хоперів, танцівників латини, джаз-фанку та Bally Dance'рів.

З поміж останніх рівних вінницькій танцівниці не знайшлось.

- Перемога не була випадкова, - визнає Ірина Борзова. - Ми готувались довго та наполегливо саме до цього чемпіонату. Адже це один із найавторитетніших конкурсів, який представляє стиль Bally Dance у напрямку сучасної хореографії. Тут судді від кожного виступу чекали справжньої хореографічної майстерності, на відміну від змагань по східним танцям, які відбуваються в Арабських Еміратах, Єгипті.