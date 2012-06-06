Вінницьких націоналістів замурували

2 червня 2012 року скоєно черговий напад на приміщення осередку Вінницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода". Невідомі зловмисники замастили вхідні двері будівельною піною.

Як повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО "Свобода", партійці викликали правоохоронців і скалили відповідний протокол.

Голова Вінницької обласної організації ВО "Свобода" Олексій Фурман прокоментував інцидент: "Схоже на те, що Вінницька "Свобода" не дає спокою місцевим українофобам усіх мастей. Напади на свободівський осередок регулярно повторюються, особливо після гострих виступів чи акцій протесту проти антиукраїнської політики Вінницької влади (…). Правоохоронці дають лишень відписки стосовно таких подій – розслідувати напади ніхто не збирається. Якщо націоналістів хтось хоче залякати таким чином, то доб'ється лише протилежного ефекту".