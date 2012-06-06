Фонтан РОШЕН демонстуватиме мультимедійні лазерні шоу щоденно

Найвидовищніший у світі вінницький водограй РОШЕН з червня змінив програму роботи.

Про це повідомив Фонд Петра Порошенка.

З настанням довгоочікуваного літа розпочались канікули у дітей й студентів та стартував сезон відпусток. Тому й було вирішено, змінити програму роботи окраси Вінниці для того, щоб кожний, не зважаючи на вихідний або святковий день, міг насолодитись диво – фонтаном у будь-який зручний для нього день.

Тепер нічне шоу у виконанні водограю буде демонструватись щоденно: по понеділках, середах, п'ятницях та неділях можна милуватись шоу-програмою "Ельфи"; вівторках, четвергах та суботах – шоу-програмою "Історія музики". Починатись захоплююче нічне дійство буде о 21:25.

Денна ж програма роботи відомого фонтану заворожить своїх глядачів рухливістю води, яка «танцюватиме» під класичну музику світових хітів, що надасть найбільшому у Європі фонтану плавності рухів та довершеності виконання.

У будні дні, окрім вівторка, робота Фонтану РОШЕН починатиметься о 14 годині, у вихідні дні – о 12:30.

Нагадаємо: Благодійний Фонд Петра Порошенка й кондитерська корпорація ROSHEN за неповних 4 місяці 2012 року вклали в набережну й Фонтан РОШЕН додатково 6,5 мільйонів гривень. За ці кошти обладнано три додаткових лазерних системи, що значно збільшило кількість спецефектів, а також прокладені додаткові кабельні системи, встановлено акустичні системи й допоміжні системи звуку, що посилюють якість і сприйняття самого шоу Фонтану.

Презентація нової програми водограю відбулась 22 квітня 2012 року.

Директор компанії «Emotion Media Factory» Ральф Доу, який займався розробкою концепції, проектуванням, встановленням та модернізацією Фонтану РОШЕН у Вінниці після презентації цьогорічного шоу сказав, що модернізований Фонтан РОШЕН, входить у трійку най видовищніших фонтанів Світу та єдиний з конструкцією занурення на зиму під воду.

Довідка. Найбільший у Європі світломузикальний фонтан на відкритих водоймищах та реконструйована Набережна «РОШЕН» були відкриті 4 вересня 2011 року. Розташований в руслі річки Південний Буг Фонтан РОШЕН має ширину розльоту струменів 140 м і висоту - до 64 м. Цей соціально-культурний та інфраструктурний проект було повністю реалізовано за рахунок інвестиції Фонду Петра Порошенка. Загальна вартість проекту Набережної РОШЕН і Фонтана перевищує 70 мільйонів гривень.

Режим роботи Фонтану "РОШЕН" з 01.06.2012г.

Режим "Проста динаміка" в супроводі класичної музики проста динаміка роботи фонтану Понеділок: 14:00-22:00 Вівторок: 18:00-22:00 Середа, Четвер, П’ятниця: 14:00-22:00 Субота, Неділя: 12:30- 22:00 Не синхронізоване шоу у супроводі класичної музики Динамічне денне шоу не синхронізоване з музикою тривалість 5 хвилин, запуск кожні 30 хв. до 18-30 включно Денне шоу з синхронізованою музикою Денне шоу "Enya" 19-00, 20-00, 21-00 Денне шоу з

синхронізованою музикою Денне шоу "The Gate" 19-30, 20-30 Нічне шоу з синхронізацією музики, проектора, лазера Шоу "Ельфи" / Шоу "Історія музики" * 21 проста динаміка роботи фонтану:25 - 21:50

* - Понеділок, середа, п'ятниця, неділя - Шоу "Ельфи";

Вівторок, четвер, субота - Шоу "Історія музики"