Посадовці лісгоспу крали у своїх працівників зарплату

Привласнили 20 тис. гривень

Працівники іллінецького лісгоспу торішнього квітня-жовтня недоотримували чималу частку заробітної плати. Як виявилось, її прикарманили посадовці-розпорядники коштів. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Прокурором Погребищенського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відносно службових осіб Погребищенського лісництва ДП «Іллінецьке лісове господарство», які шляхом підробки документів упродовж квітня-жовтня минулого року привласнили заробітну плату своїх працівників на суму 20 тис. грн.

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