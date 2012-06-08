Посадовці лісгоспу крали у своїх працівників зарплату
15:49, 08 червня 2012Вінниця
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Привласнили 20 тис. гривень
Працівники іллінецького лісгоспу торішнього квітня-жовтня недоотримували чималу частку заробітної плати. Як виявилось, її прикарманили посадовці-розпорядники коштів.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокурором Погребищенського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відносно службових осіб Погребищенського лісництва ДП «Іллінецьке лісове господарство», які шляхом підробки документів упродовж квітня-жовтня минулого року привласнили заробітну плату своїх працівників на суму 20 тис. грн.
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