Фани "Ниви" понаписували на гаражах "Спасибі, Степанич"!

Днями керівництво професійного футбольного клубу "Нива" підбило підсумки виступу команди у чемпіонаті України у 1 лізі. Керівництво і тренерський склад подякували всім футболістам за покращення гри та виконання головної задачі на весняну серію ігор – збереження місця у 1 лізі.

Нагадаємо, перед зимовою перервою команда після 21 туру мала в активі лише 12 очок і була дуже "глухим" аутсайдером - на 17 місці (з 18). Реальною стала не тільки небезпека вильоту у 2 лігу, а і, взагалі, ліквідації команди майстрів у Вінниці.

Але, попри всі негаразди, після 13 весняних матчів «Нива» спромоглася піднятися на 13 місце, здобувши у загальному підсумку 32 очка. Керівництво ФК «Нива» вітає городян зі збереженням місця у 1 лізі. А також дякує всім, хто допомагав "Ниві" у скрутний період, - за фінансову підтримку від облдержадміністрації, облради, міськради та відомого бізнесмена Володимира Продивуса, який основний тягар по забезпеченню життєдіяльності ФК «"Нива", особливо останнім часом, взяв на себе.

Вдячні фани на знак респекту за те, що не дав команді вилетіти з першої ліги, обрали дуже безпосередній формат висловлення поваги, - розмалювали надписами "Спасибі, Степанич!" гаражі довкола стадіону. Сподіваємось, господарі не образились.

А щодо вболівальників команди, то керівництво ФК "Нива" і тренерський склад висловлює щиру вдячність і повагу за віру в них і гравців команди, - в те, що вони все ж тзможуть "вистрибнути" з небезпечної зони турнірної таблиці.

Зазначимо, футбольний сезон 2012/2013рр. розпочнеться у другій половині липня. Директора ФК "Нива" П. Касанов вірить, що новий чемпіонат має стати кращим для команди, - гравці будуть частіше радувати і керівництво ФК з тренерським штабом, і вболівальників команди.