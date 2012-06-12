П‘ятикласник з Вінниці їде до Франції

П`ятикласник вінницької фізико-математичної гімназії №17 Олександр Боднар їде на математичну олімпіаду до Франції, повідомляє сайт zotov-news.

Школяр увійшов у число десяти кращих, які у серпні представлятимуть Україну на міжнародній математичній олімпіаді у Франції. Це право Олександр Боднар виборов завдяки гарним результататам у кількох етапах всеукраїнських шкільних олімпіад, остання з яких пройшла у травні.

- Думаю, у Парижі завдання будуть не легші, ніж тут - такі ж складні та заплутані, - говорить п`ятикласник. - Я постійно вирішую задачі, готуюсь по дві-три години на день.

Поїздка гімназиста за кордон - справа престижна, але фінансово держава її ніяк не підтримує. Тож родині Боднарів доводиться самим шукати кошти.

Юний математик також займається айкідо, бісероплетнінням, програмує на Паскалі, малює, робить ляльки-мотанки.

- Мене це не втомлює. Творчості віддаю вихідні, а от будні - то для математики, - признається Олександр Боднар.

У майбутньому талановитий школяр хоче стати програмістом. Адже це фактично родинна традиція - цю професію обрали його батько, мати, бабуся, дядько.

На питання, де працюватиме вивчившись улюбленої професії, вагається не довго.

- Мабуть, все ж таки десь за кордоном. Там і зарплати більші, і умови кращі, - говоритьСашко.