На Вінниччині горять ліси

19 червня близько 18 години надійшов виклик про пожежу лісового масиву в селі Берізки Чечельницького району Вінницької області, що належить Державному підприємству «Бершадський Райагроліс».

Про це повідомила прес-служба Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Пожежа швидко поширювалася лісовим масивом у зв’язку з підвищеною температурою та швидким вітром. Зрештою, вогонь охопив 3 гектари лісових насаджень. Пожежу вдалося ліквідувати лише близько 20-ої години.

За попередніми підрахунками, пожежею завдано збитку на суму 35 тисяч гривень. І ця подія не є поодинокою.

З початку року на території області виникло дві пожежі лісових масивів, що в 2 рази менше, ніж у 2011 році. Завдано матеріальних збитків на суму 72 тисячі 800 гривень, що в 14,5 разів більше, ніж торік.