Вінницька митниця – лідер електронного декларування

З 1 червня 2012 року набрав чинності новий Митний Кодекс, який передбачає спрощення митного оформлення товарів і супутніх процедур, збільшення прозорості при визначенні митної вартості товарів, а також скасування низки пільг для працівників Митниці.

Відповідно до положень статті 257 Митного кодексу України, митна декларація та інші документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу. Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються цим Кодексом.

- Вже з моменту вступу в дію чинного Митного кодексу, Вінниччина стала лідером з електронного декларування в Україні, - зазначає начальник відділу організації митного контролю Вінницької митниці Михайло Бондаренко. – Процедуру електронного застосування застосували 127 підприємством, і ми передбачаємо, що до кінця року кількість бажаючих заповнити електронну декларацію складатиме 30% із загальної кількості.

За словами Михайла Бондаренка, нова редакція Митного кодексу має концепцію «обличчям до людей», тобто полегшення життя бізнесу.

- Новий Митний кодекс побудований на підставі Міжнародної конвенції, ми врахували безліч побажань від різних організацій, зокрема Асоціації митних перевізників, і тому в ньому задекларовано механізми прискорення митних процедур, у разі затягування яких, до речі, відповідальність в першу чергу несуть працівники митниці, - повідомив Михайло Бондаренко.