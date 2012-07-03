На Вінниччині продали землі на 2 млн 200 тис грн

З початку 2012 року на території Вінницької області проведено 14 земельних аукціонів, на яких продано право оренди 42 ​​земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель водного фонду загальною площею 1,3 тис. гектарів. Про це повідомляє Земельна спілка України.

Стартова ціна продажу склала 1,1 млн грн. Ціна, за яку продано права оренди, зросла вдвічі і становить 2 200 000 гривень. Аукціони були проведені в Гайсинському, Вінницькому, Липовецькому, Крижопільському, Погребищенському, Тиврівському, Тростянецькому, Хмельницькому, Шаргородському районах.

Нещодавно земельні торги відбулися в Липовецькому районі. На аукціон було виставлено право оренди 8 земельних ділянок загальною площею 352 га, стартова ціна лотів становила 323 тис. гривень. Ціна, за яку було придбано право оренди, склала 1100000 грн, що втричі більше початкової.