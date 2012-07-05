У Вінниці серед білого дня стріляли, затримуючи злочинців

4 липня близько 15.00 на площі Перемоги у Вінниці міліція проводила затримання. За словами свідків події, злочинці тікали на сірому ВАЗі-21099, повідомляє gazeta.ua.

- Ми як побачили, що машина тащиться задом наперед, так і заклякли на місці. Ці хотіли розвернутись біля Будинку офіцерів, але не змогли, врізались в огорожу. Міліціонери двічі вистрілили в повітря. Водій вискочив із машини і почав тікати. Його на клумбі отут пов'язали. Ну, просто як у бойовиках по телевізору. Ніколи такого не бачили насправді, - захоплено розповідали очевидці.

У машині сиділо 4 чоловіки. Одного взяли ще на пішохідному переході біля магазину "Гроно".

- Водій трохи постарше, а ті троє молоді пацани, років по 18 їм, не більше. І всі на циган схожі. Може, вони машину угнали, може щось утнули, невідомо. Але при затриманні чинили спротив, кричали. То їх тримали лицем у капот, і руки позаламували, - розказували очевидці. - Та тільки один водій тікав. А двоє сиділи в машині, як барани.

- Я якраз переходив дорогу від "Гроно", то бачив, що одного ще там пов'язали. А машина з відкритою передньою дверкою прогналася через всю площу заднім ходом. Добре, що не було ні людей на переході, ні машин на дорозі. А то наробили б лиха. А тоді, як розвертались, зі всього маху налетіли на ланцюги. Хтось із них капець загубив під машиною. А он під переднім сидінням "шашечки" лежать. Значить, водій таксував, - зауважив вінничанин Ігор Комліченко.

Кажуть, затримували за зберігання наркотиків.

Правоохоронці коментарів поки що не дають.

