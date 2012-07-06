"Нива" відмовилась від участі у чемпіонаті України

Керівництво ПФК “Нива” (Вінниця) відправило лист до Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) про зняття команди з чемпіонату України у другій лізі. Причиною стала відсутність фінансування, повідомляє офіційний сайт клубу.

Існувала вірогідність, що наш клуб хоча б збережуть для другої ліги, але знайти джерело фінансування не вдалося. І трохи більше, чим за тиждень до старту чемпіонату України вінницький ПФК відмовився від участі в турнірі. Його місце в першій лізі за спортивним принципом перейшло до "Авангарду" (Краматорськ).

Уболівальники – шоковані. Адже після блискучого виступу у другому колі минулого чемпіонату, коли наша команда зберегла місце у першій лізі, у них з’явилися надії на відродження клубу. На жаль, потужних спонсорів знайти так і не вдалось.