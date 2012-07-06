У вінницьких дворах почали виступати артисти

5 липня у дворі будинку №20 по вул. Космонавтів у Вінниці пройшов перший дворовий концерт присвячений 50-річчю мікрорайону «Вишенька».

Рівно 50 років тому, 2 червня 1962 року, була здана перша «хрущовка» №71 на розі вул. 600-річчя та Хмельницького шосе. Слідом за нею здавалися інші будинки.

Відтепер кожного тижня аж до вересня у всіх дворах Вишеньки будуть проходити святкові концерти. Закінчаться концертні програми на початку вересня біля пам‘ятника-літака великим Гала-концертом.

- На перший концерт ми запросили професійні колективи танців з обласної філармонії, іменитих спваків, - говорить депутат Вінницької міськради Олекснадр Парвадов. Саме на його окрузі пройшов перший концерт. - Це дуже зближує людей. Подивіться - всі вийшли з свої кваратир. Навтіь якщо між сусідами бувають якісь непорозуміння, то на цих коцертах все пропадає.

Впродовж двох годин перед жителями кількох будинків виступали танцювальні колективи, співаки, розважали іграми.

- Так добре що зробил таке свято, - ділться враженнями вінничанка Марія Парфенюк, яка живе у будинку №20. – Люди так мало спілкуються між собою. А це повиходили, стільчики повиносили. Діти взагалі таких дворових концертів ніколи не бачили!

17 липня пройде подібне свято в районі вул.. Стельмаха. Там відкриють дитячий майданчик і для дітей улаштують свято з клоунами.