31-м "Почесним вінничанином" стане Роман Аксельрод

Так вирішила спеціальна комісія Вінницької міської ради. Відзнакою «Почесний громадянин міста Вінниця» нагороджують традиційно на День міста, повідомляє сайт 20 хвилин.

Кандидатуру Романа Аксельрода на здобуття відзнаки подали комунальне підприємство «Вінницяміськтеплоенерго», рада підприємств житлово-комунального господарства м. Вінниці, обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, ПАТ «Вінницяобленерго», обласне відділення спілки працівників житлово-комунального господарства та підприємство «Вінницяоблводоканал».

Професійна діяльність Романа Аксельрода багато років пов’язана з роботою цих організацій, а зараз він за посадовими обов’язками курує галузь житлово-комунального господарства області.

Голова спец комісії Сергій Чорнолуцький розповів, що кандидатура Аксельрода не була одною. Спілка ветеранів комсомолу Вінниччини та обласне товариство «Україна – Росія» запропонували посмертно присвоїти це звання колишньому першому секретарю Вінницького міськкому Компартії, секретарю, першому і другому секретарю обкому партії Леонтію Криворучку.

Але в результаті голосування членів комісії кандидатура Аксельрода набрала 14 голосів, кандидатура Криворучко – 13 голосів.

Довідка



Почесні громадяни міста Вінниця

1. Гагарін Юрій Олексійович (1934–1968) — Герой Радянського Союзу, перший в світі льотчик-космонавт.

2. Бевз Іван Васильович (1903–1943) — Герой Радянського Союзу, керівник Вінницької міської підпільної організації в період Німецько-радянської війни.

3. Белканія Север'ян Павлович (1914–1998) — заслужений лікар України, доцент медичного університету, учасник партизанського руху на Вінниччині.

4. Береговий Георгій Тимофійович (1921–1995) — двічі Герой Радянського Союзу, льотчик-космонавт СРСР, генерал-лейтенант авіації, заслужений випробувач СРСР. Брав участь у боях за Вінницю.

5. Каманін Микола Петрович (1903–1983) — Герой Радянського Союзу, командир 5-го Вінницького Червонопрапорного орденів Суворова і Богдана Хмельницького Гвардійського авіаційного штурмового корпусу.

6. Москаленко Кирило Семенович (1902–1985) — двічі Герой Радянського Союзу, Маршал Радянського Союзу, командувач 38-ю армією-визволителькою Вінниці від фашистських загарбників.

7. Павлоцька Ксенія Тимофіївна (1905–1985) — колишній секретар міського комітету Комуністичної партії України, активна учасниця післявоєнної відбудови Вінниці.

8. Ратушна Лариса Степанівна (1921–1944) — Герой Радянського Союзу, учасниця підпільного руху на Вінниччині під час Німецько-радянської війни.

9. Арабей Павло Григорович (1901–1985) — генерал-майор, командир 241-ї Вінницької орденів Червоної Зірки і Богдана Хмельницького дивізії.

10. Павлов Іван Григорович (1918—) — учасник визволення Вінниці від фашистських загарбників.

11. Шлапак Яків Лукич (1918–1994) — учасник визволення Вінниці від фашистських загарбників.

12. Верещагін Федір Григорович (1910–1996) — народний артист СРСР, головний режисер Вінницького обласного музично-драматичного театру ім. М. Садовського.

13. Юр'єва Марія Михайлівна (1920—) — учасниця визволення України від фашистських загарбників.

14. Фокін Олександр Кузьмич (1919–2001) — пілот-винищувач 5-го Вінницького Червонопрапорного орденів Суворова та Богдана Хмельницького Гвардійського авіаційного штурмового корпусу, учасник визволення Вінниці від фашистських загарбників.

15. Піскляров Павло Костянтинович (1925—) — активний учасник післявоєнної відбудови народного господарства України, колишній генеральний директор ВО «Вінницяенерго».

16. Глазов Володимир Васильович (1920—) — учасник визволення України від фашистських загарбників, голова міської ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

17. Буренніков Анатолій Петрович (1921—) — учасник визволення Вінниччини від фашистських загарбників.

18. Антонець Володимир Михайлович (1945—) — колишній заступник міністра оборони України, колишній командувач ВПС України.

19. Костюк Андрій Васильович (1920—) — Герой Радянського Союзу, учасник визволення України від фашистських загарбників.

20. Волошин Олександр Власович (посмертно) (1934–1997) — Колишній начальник Вінницького державного комунального підприємства «Трамвайно-тролейбусне управління», депутат міської ради.

21. Білик Василь Данилович (1923—) — доктор медичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи, лауреат Державної премії України, колишній ректор Вінницького державного медуніверситету.

22. Митрополит Макарій (Леонід Микитович Свистун) (1938 р.н.) — митрополит Вінницький і Могилів-Подільський УПЦ.

23. Дворкіс Дмитро Володимирович (1945—) — колишній міський голова Вінниці.

24. Блащук Віктор Трохимович (1927—) — заслужений будівельник УРСР, лауреат Державної премії Ради Міністрів України.

25. Бровко Олексій Іванович (1930—) — заслужений працівник житлово-комунального господарства України.

26. Снісар Микола Григорович (1937—) — генеральний директор ЗАТ «Вінничанка», заслужений працівник легкої промисловості України.

27. Одноколов Володимир Семенович (1928–1998) — голова виконкому міської ради.

28. Газінський Віталій Іванович (1945—) — головний диригент Вінницького міського камерного хору «Вінниця», професор, народний артист України.

29. Гавриш Леонід Тарасович (1946—) — голова спостережної ради ВАТ «Володарка», депутат обласної Ради, Заслужений працівник промисловості України.

30. Пасіхов Юрій Якович (1956—) — завідувач лабораторії інформаційних та комунікаційних технологій, заступник директора, вчитель фізики та інформатики фізико-математичної гімназії № 17 Вінниці, «Заслужений учитель України».