"Батькові" вінницьких ринків Іжевському дали орден

7 липня у всьому світі відзначатиметься 90-річчя Міжнародного дня кооперації. Цього ж дня Вінницька обласна споживча спілка святкуватиме свій 80-річний ювілей. А напередодні директор Вінницької обласної спілки споживчих товариств «Госпрозрахункове об’єднання ринків Вінницької області» Володимир Іжевський отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеню. А голова правління Вінницької облспоживспілки Василь Подолян – найвищу регіональну відзнаку почесну «За заслуги перед Вінниччиною». Обидві нагороди вручив губернатор Вінниччини 5 липня під час урочистостей.



- ООН оголосило 2012 рік – роком споживчої кооперації, - зазначив Василь Подолян після отримання нагороди з рук губернатора Миколи Джиги. - Навіть у роки Вітчизняної війни кооперативний рух не припинявся. А зараз ми працюємо прибутково. Минулого року передали у бюджет держави 73 млн.грн, за півроку цього 21 млн.

– Завдяки кооперативній формі господарювання вже 80 років широкі верстви населення мають можливість реалізовувати свою підприємницьку ініціативу та поліпшувати власний добробут, – зауважив голова облради Сергій Татусяк.



Довідка: Споживча кооперація України – це добровільне об'єднання громадян для загального ведення господарської діяльності з метою поліпшення свого економічного і соціального стану. Сьогодні до складу Вінницької облспоживспілки входять 17 райспоживспілок, 10 районних споживчих товариств, 538 споживчих товариств різних напрямів діяльності. У різних галузях кооперативного господарства трудиться понад 6 тисяч працівників.



Історія кооперації України йде з Поділля. Саме у 1897 році у Гайсину було створене перше споживче товариство. Масовість кооперативному руху дав житель села Гонтівка Йоахим Августович Волошиновський (1897-1939). Його називають батьком подільської кооперації. Завдяки йому до революції діяло 2000 споживчих товариств.