У одноденному шаховому турнірі зіграти може кожен охочий

У неділю, 8 липня, на базі МДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету (вул. Театральна, 24) пройде 5-й етап чемпіонату Федерації шахів міста зі швидких шахів. Початок – о 10-й годині. Зареєструватись для участі треба до цього часу.

– До участі в турнірі ми запрошуємо усіх охочих – і дітей, і дорослих, незважаючи від спортивного розряду. Грають разом, але призи отримують окремо по вікових категоріях, – сказав президент Вінницької міської шахової федерації і директор МДЮСШ № 6 Микола Боднар. – Причому комплекти шахів і шахові годинники для гри надаємо безкоштовно.

Протягом року проходить 10–12 аналогічних етапів чемпіонату Федерації шахів міста зі швидких шахів. Призерів у загальному заліку визначають за сумою показників у всіх турнірах, як, наприклад, у автоперегонах «Формула-1».